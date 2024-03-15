طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في كل المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية بينما يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة وخاصة على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية ولا سيما القلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..