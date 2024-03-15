بفوزه على الطليعة… الفتوة يتابع سكة الانتصارات بالدوري الممتاز لكرة القدم

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واصل فريق الفتوة انتصاراته بالدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الطليعة اليوم في الجولة السابعة عشرة التي شهدت أيضاً فوز الاتحاد أهلي حلب على حطين والكرامة على الجيش والوثبة على الحرية والوحدة على الساحل.

فعلى أرض الملعب البلدي في حماة عاد الفتوة بنقاط المباراة الكاملة بفوزه على الطليعة بهدفين دون رد، سجل الأول أحمد الأشقر، بينما جاء الثاني من خلال أسمر المحمد عن طريق الخطأ في مرماه ليستمر الفتوة بهذا الفوز بالصدارة رافعاً رصيده إلى 42 نقطة.

كما فاز الاتحاد أهلي حلب على حطين بهدفين سجلهما حمزة سواس وحمزة غنام بالدقيقتين 32 و81 مقابل هدف سجله سعد أحمد بالدقيقة 50 وذلك باللقاء الذي شهده ملعب الحمدانية بحلب.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق خسر الجيش أمام ضيفه الكرامة بهدف دون رد سجله مهند فاضل.

كما فاز الوثبة على الحرية بهدفين مقابل هدف حيث سجل للفائز علي غصن وسلطان سلطان بالدقيقتين 43 و75 وللخاسر محمد خير الأحمد في المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في حمص.

أما المباراة التي جرت على ملعب الصالة الرياضية بطرطوس وجمعت الساحل بضيفه الوحدة فانتهت بفوز الوحدة بثلاثة أهداف سجلها تراروي ويحيى الكرك وماهر دعبول مقابل هدفين سجلهما شادي الحموي وسامر السالم.

وتختتم هذه الجولة بلقاء وحيد يجمع تشرين مع جبلة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم على ملعب الباسل باللاذقية.

ويتصدر الفتوة الترتيب برصيد 42 نقطة يليه حطين بـ29 نقطة ثم جبلة وتشرين بـ28 نقطة وذلك قبل مباراتهما في ختام هذه الجولة يليهما الاتحاد أهلي حلب 26 نقطة فالجيش والكرامة 23 نقطة لكل منهما فالوثبة 22 نقطة ثم الطليعة 20 نقطة فالوحدة 17 نقطة فالساحل 12 نقطة والحرية أخيراً بـ 7 نقاط.

محمد الرحيل

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