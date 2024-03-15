المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات خلال 48 ساعة راح ضحيتها 56 شهيداً

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن العدو الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة المنكوب خلال الـ 48 ساعة الماضية راح ضحيتها 56 شهيداً وأكثر من 300 جريح.

وأوضح المكتب في بيان اليوم أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال جاءت عبر قصف مركز لتوزيع المساعدات تابع للأونروا في مدينة رفح راح ضحيته 5 شهداء، كما قتل الاحتلال فلسطينيين اثنين يعملان في تقديم المساعدات بقصف سيارتهما في المدينة، إضافة إلى قصف مركز آخر لتوزيع المساعدات أيضاً في مخيم النصيرات وسط القطاع راح ضحيته 8 شهداء.

ولفت المكتب إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة قتل أخرى ليلة الثلاثاء والأربعاء الماضيين بحق 11 فلسطينياً، أما الليلة الماضية فقد قام بقتل أكثر من 30 آخرين أيضاً كانوا ينتظرون وصول مساعدات غذائية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة حيث وصل منهم 23 شهيداً للمستشفيات وبقيت جثامين أكثر من 10 شهداء ملقاة على الأرض ويمنع الاحتلال وصول أي أحد إليها، كما يطلق النار على كل من يقترب منها.

وحمّل المكتب المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة، مطالباً بوقف جريمة التطهير العرقي وبفتح المعابر البرية وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على المعابر بشكل فوري.

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