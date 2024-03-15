برنامج تدريبي حول زراعة النباتات الطبية والعطرية في الدريكيش

طرطوس-سانا

أطلقت منارة الدريكيش المجتمعية التابعة للأمانة السورية للتنمية برنامجاً تدريبياً بعنوان “نباتات طبية وعطرية” يتضمن ورشة تدريب عملي على كيفية زراعة النباتات العطرية والطبية، وجانباً نظرياً حول أساليب زراعتها وطرق العناية بها والتعريف بالآفات والأمراض التي تصيبها وكيفية مكافحتها والوقاية منها وطريقة الحصاد الصحيحة.

وتهدف ورشة التدريب أيضاً إلى التعريف بالجدوى الاقتصادية للنباتات العطرية والطبية وتجفيفها وتصنيعها إلى جانب توفير شتول كافية لزراعة نصف دونم بالنباتات لكل مشارك كخطوة أولى على طريق تشجيع المشاركين وتمكينهم للزراعة.

وأوضح علي مكين المشرف على تنفيذ البرنامج في تصريح لمراسلة سانا أهمية النباتات العطرية والطبية لجهة إدخال أصناف جديدة وغير مجهدة للتربة في دورة الحياة الزراعية ضمن منطقة الدريكيش بعد التأكد من نجاح زراعتها، مبيناً أن ذلك استدعى تعريف المجتمع المحلي بأهمية زراعتها وعوائدها الاقتصادية المجزية والتشجيع على التوسع بها.

ولفت مكين إلى أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع دائرة زراعة الدريكيش ووحداتها الإرشادية ومجالس البلديات بالمنطقة، موضحاً أن الغاية الأساسية منه تقديم المساعدة للأهالي عبر إيجاد مصدر دخل إضافي جيد وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة.

وأشار مكين إلى أن البرنامج سيركز على التعريف بنباتات البابونج والغار والمريمية والألوفيرا والكمون واليانسون والشمرة وحبة البركة والزنجبيل وإكليل الجبل والزعتر وكذلك تدريب المنتجين على مهارات التسويق والتعريف بجدوى الاقتصادية بكل منتج.

هيبه سليمان

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