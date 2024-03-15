بيسكوف: هجمات قوات كييف على الأراضي الروسية محاولة للتشويش على الانتخابات

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الهجمات المكثفة لقوات النظام الأوكراني على الأقاليم الروسية عشية الانتخابات الرئاسية محاولة لزعزعة الوضع والتشويش على الانتخابات.

وأشار بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم إلى أن الهيئات الأمنية الروسية تعمل على تقييم هذه الهجمات وتتعامل مع محاولات كييف إرسال مجموعات تخريبية إلى أراضي روسيا.

بدوره أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي المقاطعة وانطلقت صباح اليوم في عموم أنحاء روسيا وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في البلدان الأجنبية انتخابات الرئاسة التي تجرى على مدى ثلاثة أيام من الـ 15 وحتى الـ 17 من آذار الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحين أوفرهم حظاً بحسب نتائج الاستطلاعات الرئيس فلاديمير بوتين.

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