مواجهات قوية ضمن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برن-سانا

أجريت في مدينة نيون السويسرية اليوم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهات نارية في دور الـ 8 من هذه المسابقة الأوروبية.

ووصل إلى دور ربع النهائي 3 فرق إسبانية وفريقان انكليزيان وفريقان ألمانيان وفريق فرنسي، وستكون أول الصدامات النارية بين أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

كما سيلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني، فيما تتجدد المواجهة بين ريا ل مدريد الإسباني ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتجمع المواجهة الرابعة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

كما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة المواجهات لدور نصف النهائي والتي جاءت كالآتي:

الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند مع الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة.

الفائز من مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ مع الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وستقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستكون مواجهات الذهاب يومي الـ 9 والـ 10من نيسان المقبل، والإياب يومي الـ 16 والـ 17 من نيسان، فيما سيقام نهائي البطولة على ملعب ويمبلي في لندن يوم الـ 1 من حزيران القادم.

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