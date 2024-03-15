149 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيداً و300 جريح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 161 على القطاع ارتفع إلى 31490 شهيداً و73439 جريحاً، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع بينهم 20 شهيداً على الأقل جراء استهداف الاحتلال تجمعاً للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار الكويتي بمدينة غزة.

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