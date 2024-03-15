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المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة راجلة للعدو الصهيوني مكونة من 4 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة وتقضي عليهم

2024-03-15

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