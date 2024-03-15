القوات الروسية تمشط محيط بلدة كوزينكا الحدودية بعد تسلل قوة أوكرانية إليها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تمشيط محيط بلدة كوزينكا الحدودية في مقاطعة بيلغورود غرب البلاد بالكامل والقضاء على أكثر من 50 عسكرياً أوكرانياً حاولوا التسلل في قوام قوة مؤللة إلى البلدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “حاولت القوات الأوكرانية أمس الخميس اختراق الأراضي الروسية في منطقة كوزينكا بمقاطعة بيلغورود، لكنها واجهت رداً عنيفاً من القوات الروسية، حيث تكبد المهاجمون أكثر من 50 قتيلاً، كما قضت صواريخ “تورنادو” على مجموعة معادية كانت تسعى لإجلاء الجرحى وجثث المهاجمين”.

ولفت البيان إلى أنه وخلال الأيام الثلاثة الماضية صدت القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود جميع محاولات المسلحين الأوكرانيين التسلل إلى أراضي بيلغورود.

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