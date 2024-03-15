لأول مرة… سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه يشاركون في الانتخابات الرئاسية الروسية

موسكو-سانا

بدأ المواطنون في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي انضمت إلى روسيا عام 2022 صباح اليوم المشاركة بالتصويت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية الروسية المستمرة لثلاثة أيام.

وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو عبر قناته على التلغرام بعد إدلائه بصوته في مركز انتخابي في المقاطعة: “لقد حانت اللحظة التاريخية، وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في خيرسون”.

بدوره صوت رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين وكتب عبر قناته على التلغرام:”سكان الجمهورية يشاركون في انتخابات اختيار رئيس بلادنا لأول مرة، كنا جميعا ننتظر هذا اليوم”.

كما أدلى رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باستشنيك بصوته في الانتخابات وكذلك رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في أحد مراكز الاقتراع في شبه الجزيرة.

يشار إلى أن مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انضمت إلى روسيا في أيلول عام 2022، بموجب استفتاء عام صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح العودة إلى روسيا.

وانطلقت صباح اليوم في عموم أنحاء روسيا وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في البلدان الأجنبية انتخابات الرئاسة الروسية، والتي تجري هذا العام على مدى ثلاثة أيام من الـ 15 وحتى الـ 17 من آذار الجاري.

ويتنافس على انتخابات المنصب الرئاسي بولاية لست سنوات، أربعة مرشحين وهم الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وثلاثة مرشحين يخوضون الانتخابات باسم الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الدوما وهم مرشح “الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي” ليونيد سلوتسكي، ومرشح “الحزب الشيوعي الروسي” نيكولاي خاريتونوف، ومرشح “حزب الناس الجدد” فلاديسلاف دافانكوف.

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