الأمن الروسي يلقي القبض على عميل أوكراني في العاصمة موسكو

موسكو-سانا

ألقى الأمن الفيدرالي الروسي القبض على عميل أوكراني في العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الأمن الفيدرالي قوله: “كشف التحقيق إجراء العميل الموقوف اتصالات مسبقة مع الاستخبارات الأوكرانية وأحد التنظيمات الإرهابية، حيث كان ينشر معلومات مضللة ومنددة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأرسل تقارير مصورة عن نشاطه لرعاته في كييف”.

وأوضح الأمن أن “العميل مارس تجميع وإطلاق المسيّرات لخلق أهداف وهمية قرب مواقع وزارة الدفاع الروسية لإرباك أنظمة الدفاع الجوي”، لافتاً إلى أنه “اعترف بأنه عمل لصالح تنظيم ما يسمى بـ “فيلق حرية روسيا” الإرهابي وخطط لتنظيم عمل تخريبي بالتزامن مع محاولة قوة أوكرانية التسلل إلى مقاطعة بيلغورود الروسية”.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في الأول من الشهر الجاري عن اعتقال شخصين أحدهما امرأة جندتهما الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ أعمال إرهابية في شبه جزيرة القرم الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc