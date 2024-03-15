إيران تدعو إلى الالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات

فيينا-سانا

دعا الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في إيران إسكندر مؤمني إلى تنفيذ مؤثر للمعاهدات الدولية الثلاث الخاصة برصد ومراقبة المخدرات في المنطقة والعالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن مؤمني في كلمة له أمام الاجتماع الـ 67 للجنة المخدرات الدولية، المقام في مكتب تمثيل الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا قوله: “إن إنتاج وتهريب المخدرات وخاصة المنتجات الصناعية والجديدة من هذه المواد يشكل أحد أهم التحديات أمام المجتمعات الإنسانية في العصر الحاضر، وهي أشبه بـ “حرب صامتة” تستهدف البشر جميعاً”.

وشدد مؤمني على ضرورة تنفيذ برامج مكافحة المخدرات في المنطقة بشكل مؤثر ومستدام، وبعيداً عن المعادلات السياسية أو الانتقائية أو فرض قيود، وضرورة تعامل المجتمع الدولي الجاد والمؤثر معها، بما يسهم في تعزيز مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية المشتركة لجميع الدول.

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