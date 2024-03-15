قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة منعت آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى لأداء الصلاة في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، كما كثفت حواجزها، ودفعت بتعزيزات أخرى في شوارع المدينة والبلدة القديمة ومحيط الأقصى.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق تشديد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أنها تمثل اعتداء صارخاً على المقدسات وانتهاكاً للقانون الدولي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency