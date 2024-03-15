الجزائر: على المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف مجازره بحق الشعب الفلسطيني

جنيف-سانا

جددت الجزائر مطالبة المجتمع الدولي بالضغط بكل ثقله لإرغام كيان الاحتلال الإسرائيلي على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن “رشيد بلادهان” رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية قوله خلال الدورة الـ 89 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين بجنيف: “إن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعدان اليوم من بين أكثر المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار .. والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية خير مثال على ذلك”.

وندد بلادهان بالإبادة الجماعية الممنهجة التي يقترفها الكيان الإسرائيلي في فلسطين، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط بكل ثقله لإرغام القوة المحتلة على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وجدد بلادهان تأكيد دعم بلاده للعمل الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم اللاجئين والنازحين قسرا، لافتاً إلى أن الجزائر تعمل على إرساء الإطار القانوني والدفاع عن حقوق اللاجئين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

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