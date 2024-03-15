الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرات مسيرة وصواريخ فوق مقاطعتي بيلغورود وكالوغا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز “غراد” فوق مقاطعتي بيلغورود وكالوغا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: “تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرات بدون طيار ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز “بي إم-21 غراد”،

مشيرة إلى أن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت خمس طائرات مسيرة، وصاروخين فوق أراضي منطقتي بيلغورود وكالوغا”.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أمس 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

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