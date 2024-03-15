15 آذار 2003- مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بين 10 ملايين و15 مليون شخص

دمشق-سانا

1498- المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحراً.

1907 – الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.

1939 – ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية.

1951 – الحكومة الإيرانية تقرر تأميم صناعة النفط والتي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية.

1994- زلزال في جنوب سومطرة بإندونيسيا بقوة 7.0 درجات على مقياس ريختر قتل فيه 207 أشخاص، وأصيب أكثر من 2000 ، وشرد نحو 75000 في مقاطعة لامبونج.

2003- مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بين 10 ملايين و15 مليون شخص في أكثر من 600 مدينة.

من مواليد هذا اليوم:

1767- أندرو جاكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع.

1830- بول فون هايس، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1910.

1920- إدوارد دونال توماس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.

1930- زوريس ألفيروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء

عام 2000.

من وفيات هذا اليوم:

1962- آرثر كومبتون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.

2004- جون بوبل، عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998.

أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في المجر.

يوم الدستور في بيلاروس.

مهرجان هونين في اليابان.

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