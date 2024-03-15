عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال بمدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مجزرة جديدة في مدينة غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة وفا أن مروحيات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر على فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية بحي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى لاستشهاد 40 منهم وجرح نحو 150.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة المنكوب راح ضحيتها 69 شهيداً و110 جرحى، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 31341 والمصابين إلى 73134 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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