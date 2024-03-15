المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالمقدسات

القدس المحتلة-سانا

حذرت المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالمقدسات الفلسطينية ولاسيما تشديد إجراءاته لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساس بمقدساته، وإن شروع الاحتلال بتركيب حواجز حديدية على أبواب الأقصى يعد محاولة خبيثة للحيلولة من دون وصول المصلين للمسجد خلال شهر رمضان وحرمانهم من أداء الصلوات.

ودعت المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948 إلى التصدي لمخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى الرامية لتفريغه من المصلين في شهر رمضان.

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