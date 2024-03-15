محافظ الحسكة يبحث مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية واقع المبادرات الرمضانية

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال اجتماعه مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية واقع المبادرات الرمضانية وسبل إيصال المساعدات إلى مستحقيها خلال الشهر الفضيل بالتنسيق مع لجنة الإغاثة الفرعية.

وبين المحافظ أهمية المبادرات والمساعدات المقدمة خلال شهر رمضان ودورها في تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين خلال الشهر الفضيل، مؤكداً ضرورة تحقيق التكافل الاجتماعي ومساندة الفقراء ومساعدة الأسر المحتاجة والأشد فقراً، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها بلدنا نتيجة الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري.

ولفت صيوح إلى ضرورة تنظيم عملية التبرعات بشكل أكثر دقة والحرص على إيصالها إلى مستحقيها عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تضم أسماء الأسر الفقيرة، وبالتالي إنشاء حسابات مصرفية في فرع السورية للتجارة للعائلات المستهدفة ليتم إيصال المساعدات بالوقت المحدد، من خلال لجنة تكون مسؤولة عن عمليات التوزيع والتبرع.

وأبدى أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية تقديم مساعدات مالية وعينية لإيصالها إلى الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل، مشيرين إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات الإنسانية والإغاثية بغية دعم الأسر وتخفيف العبء المادي عنها خلال الشهر المبارك.

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