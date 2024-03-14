كورال غنائي للأطفال بمناسبة اقتراب عيد الأم على مسرح قصر الثقافة بالسويداء

السويداء-سانا

استضاف مسرح قصر الثقافة بالسويداء اليوم بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية ومطرانية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ومركز الرعاية الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كورالاً غنائياً للأطفال، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأم.

وتضمن الحفل فعاليتين الأولى عبارة عن مسرحية لأطفال متلازمة داون تتحدث عن معاناة الأم، قدم فيها عدة فيديوهات الأول فيديو توثيقي لأجمل اللحظات التي جمعت الأطفال بأمهاتهم بدائرة العلاقات المسكونية، والثاني فيديو توضيحي لمنجزات دائرة العلاقات المسكونية لعام 2022 وعام 2023.

والفعالية الثانية تضمنت حفلاً غنائياً ضم ستين طفلاً اجتمعوا على الحب في كورال كن أنت، مقدمين مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الشعبية والتراثية والوطنية، وجمعت الأغاني بين القديم والجديد بطابع ملأته المحبة واللطافة.

قائدة كورال “كن أنت”، سارة عزي تحدثت لمراسلة سانا بالقول: إن أهم ما يميز هذا الحفل الغنائي هو وجود الأطفال معاً في فرقة غنائية واحدة، وهذا ما يعطي تجديداً للحياة في نفوس أمهاتهم، وخاصة أن الأمهات يكرمن بالغناء بأصوات أطفاله، وقد نجح الأطفال اليوم رغم المدة القصيرة على تأسيس هذا الكورال، والتي لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

تخلل الحفل حضوراً كبيراً بالإضافة لحضور أهالي الأطفال، وقد عبر بعضهم عن مدى إعجابه بما تم تقديمه من أغان مجدت دور الأم وعظمتها في الحياة، معتبرين أن الغناء لغة الروح، التي تعطي قيمة وعبرة ومساحة للأطفال لتقديم رسالة جميلة، فكانت هذه الفعالية بمثابة تكريم الأطفال للأمهات.

ريم الفارس

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