الخارجية الفلسطينية تدين تشديد الاحتلال إجراءاته لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تشديد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أنها تمثل اعتداءً صارخاً على المقدسات وانتهاكاً للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن تركيب الاحتلال للحواجز الحديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى هو محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي.

وشددت الخارجية على أن هذه الإجراءات تُعتبر انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية الوصول إليها، واعتداءً متواصلاً على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت الخارجية بتدخل دولي عاجل لوقف تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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