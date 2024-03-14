(لغة الضاد عنوان عروبتنا).. فعاليات متنوعة احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية بدرعا

درعا-سانا

أقامت مديرية ثقافة درعا بالتعاون مع مديرية التربية وثانوية البرماوي الخاصة احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان: (لغة الضاد عنوان عروبتنا).

وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة منها لوحة فنية بعنوان: (ردي سورية شالك على الشمس) تقديم طلاب مدرسة المحطة الأولى وتدريب المعلمة ميساء يوسف، تلاها فقرة فنية بعنوان: “العربية عروس اللغات” تقديم طلاب مدرستي حطين والمحطة الأولى.

وقدم طلاب ثانوية البرماوي عرضاً فنياً، (في رحاب الأدب) إعداد عبد الله الحسن وقدم الطالبان عبد الله الجبر وريتاج المسالمة من الثانوية نفسها سجالاً شعرياً، أوصلا من خلاله رسالة مفادها أن اللغة العربية لغة عبقرية لا تضاهيها لغة أخرى، فهي ليست فقط أحرفاً عربية إنما رمز للهوية الثقافية.

واختتمت الفقرات الفنية بعرض مسرحي بعنوان: (قسوة المجتمع) حوار وسيناريو المعلمة أسماء أبازيد وإخراج عبد الله الحسن، سلطت الضوء على أهم الأسباب القاهرة لتسرب الطلاب عن مدارسهم من فقر، وعنف، وعمالة أطفال، وزواج القاصرات، والتي تعد جميعها انتهاكاً لحرية الأطفال في الحصول على حق التعلم واستكمال دراستهم.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطة قال في كلمة له.. إن اللغة العربية تضاهي بمفرداتها وحروفها واشتقاقاتها أهم اللغات العالمية، وأن سورية تميزت على الصعيد العربي بحفاظها على لغتها الأم من خلال تدريس اللغة العربية الفصحى بكافة العلوم والتخصصات بجميع كلياتها وجامعاتها.

مدير ثقافة درعا عدنان الفلاح أكد أن الوعي مهما كان نوعه لا يتجه نحو الكمال إذا لم يرافقه وعي لغوي سليم.

بدوره دعا رئيس مجلس إدارة ثانوية البرماوي المهندس بلال البرماوي إلى ضرورة إدراك أهمية اللغة العربية ودورها في مد جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب عبر قنوات الثقافة والأدب والعلم.

وأوضح الكاتب والمخرج عبد الله الحسن بأنه يصر دائماً على إبراز جمال اللغة العربية الفصحى بحروفها ومفرداتها من خلال عرض مبارزات شعرية وسجالات ومعلقات ودواوين شعرية باللغة العربية الفصحى تعود للعصر الجاهلي والعصر العباسي في العديد من مسرحياته لتبيان جمال وروعة بحر اللغة العربية الذي يزخر أعماقه بالدرر.

واختتم الحفل بتكريم ثلة من المدرسين المتميزين تقديراً لجهودهم الكبيرة. حضر الاحتفالية حشد كبير من الفعاليات الرسمية وطلبة المدارس.

ليلى حسين ورضوان الراضي

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