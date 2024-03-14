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وفد مجلس الشعب المشارك في مواكبة الانتخابات الرئاسية الروسية: سورية وروسيا تقفان معاً في مكافحة الإرهاب الدولي

2024-03-14

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية عضو مجلس الشعب باسم سودان أن سورية وروسيا تقفان يداً واحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، لافتاً إلى العلاقات المميزة بين البلدين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية.

وقال سودان خلال اجتماعه اليوم ووفد مجلس الشعب المشارك في مواكبة الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة خلال الفترة من الـ15 إلى الـ17 من آذار الجاري مع نائب رئيس مجلس الدوما الروسي شولبان  كارا اوول: “إن وفد مجلس الشعب يتوخى عبر مشاركته في مواكبة الانتخابات الرئاسية الروسية فضح أعمال التزييف والتضليل الإعلامي التي تقودها الدول الغربية للتأثير على سير هذه الانتخابات ونتائجها والتشكيك في شرعيتها وطابعها الديمقراطي فعلاً بصورة مسبقة”.

وشدد سودان على تضامن الشعب السوري وتأييده الكامل لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة ضد قوى النازية الجديدة في أوكرانيا.

بدوره أكد كارا اوول على متانة أواصر الصداقة والتعاون التي تربط تقليدياً بين الشعبين الروسي والسوري، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة لمشاركة وفد مجلس الشعب السوري في مواكبة الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأشار نائب رئيس مجلس الدوما إلى أن الحملة الانتخابية الرئاسية التي شارفت على نهايتها اليوم أظهرت التزام روسيا بكل معايير الديمقراطية الفعلية بما يتيح الإعراب عن الآراء الحقيقية للمواطنين الروس عند الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد لفترة السنوات الست القادمة.

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