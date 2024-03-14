شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 160.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الأخيرة سلسلة غارات على مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين وجرح آخرين، كما استشهد وجرح عدد آخر جراء قصف مماثل على منزل في شارع صلاح الدين بالمخيم، فيما قصف الطيران محيط محطة أبو عاصي وبرج الرائد على شارع صلاح الدين في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد 7 وإصابة العشرات.

كما قصف الاحتلال سيارة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما تسبب باستشهاد أربعة بينهم طفل وإصابة العشرات، فيما قصف طيرانه منزلاً غرب مخيم الشاطئ بالمدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بانتشال 15 شهيداً من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 31341 شهيداً و73134 جريحاً.

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