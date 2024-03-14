بفكرة جديدة لتطريز شرائط الساتان مع الخيوط شابة تدخل ميدان العمل بالسويداء

السويداء-سانا

بفكرة جديدة عمادها تطريز شرائط الساتان مع الخيوط على القماش لإنتاج قطع فنية قابلة للاستخدام دخلت الشابة مديحة الصفدي من قرية الخالدية في ريف محافظة السويداء الشمالي ميدان العمل والإنتاج.

الشابة مديحة روت خلال حديثها لـ سانا الشبابية كيف بدأت بالعمل كهاوية قبل ست سنوات عبر تصنيع عدد من الإكسسوارات الصغيرة، ثم طورت عملها تباعاً بأفكار جديدة إلى أن انطلقت بمشروعها قبل نحو 18 شهراً وتشجعت بشكل أكبر للاستمرار فيه مع انضمامها قبل 4 أشهر لفريق مركز الغصن العتيق الدائم للأعمال اليدوية لعرض أعمالها ضمنه.

مديحة التي تعمل بمحبة وشغف ضمن منزلها كما ذكرت تقوم بتحويل شرائط الساتان لأشكال مختلفة وتثبيتها وتطريزها على القماش مع إضافة خيوط لإظهارها على الأرائك والحقائب بأشكال ملفتة وتدوين عبارات ورسوم عليها، بما يلبي مختلف الأذواق.

وحسب مديحة 34 عاماً، فإن مشروعها لا يتعارض مع عملها كمدرسة لمادة الرسم كون مهارة الحرفة والذائقة الفنية فيها تتوافق مع تدريسها لهذه المادة كما ذكرت.

ولا تكتف مديحة بالجانب الرئيسي اليدوي بمشروعها بل تضيف إليه قيامها أيضاً باستخدام الصنارة والصنارتين لتصنيع حقائب وقبعات من مادة الفرو محاولة من خلالها إبراز تقانة العمل اليدوي.

وتعمل مديحة كما أوضحت على تذليل الصعوبات التي تعترضها فيما يتعلق بتأمين المواد الأولية اللازمة للعمل بحكم بعد قريتها عن مركز المدينة، مؤكدة حرصها على تعليم هذه الحرفة لمن يرغب مع سعيها خلال الفترة القادمة لتوسيع مشروعها وتوفير فرص عمل فيه وتصدير منتجاتها.

ووفقاً لإحدى مؤسسات فريق مركز الغصن العتيق الدائم للأعمال اليدوية كارميلندا رسلان، فإن تقانة عمل مديحة وتخصصها غير الموجود في المحافظة دفعهم لاستقطابها لتكون ضمن فريق المركز تحفيزاً وتشجيعا لها وخاصة أنها تمتلك مهارة عالية وقدرة على تطبيق الأفكار الجديدة التي تعرض عليها.

عمر الطويل

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