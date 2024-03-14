استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية أدت لإصابة 3 مستوطنين في النقب

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية بطولية أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين في منطقة النقب بالأراضي المحتلة عام 1948، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً طعن ثلاثة مستوطنين في مستوطنة شمال منطقة النقب، ما أدى إلى إصابتهم، قبل أن تطلق قوات الاحتلال الرصاص عليه ويستشهد.

وكان استشهد فلسطيني أمس برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية بطولية أسفرت عن إصابة اثنين من جنوده جنوب مدينة القدس المحتلة.

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