إيران: العقوبات الأحادية الغربية تتسبب بتفاقم الأزمات الإنسانية

جنيف-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف علي بحريني أن العقوبات الأحادية التي تفرضها الدول الغربية على دول أخرى تؤدي إلى المزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “أرنا” عن بحريني قوله اليوم أمام اجتماع بعنوان “أثر الإجراءات القسرية الاحادية على إرسال المساعدات الإنسانية” عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف: إنه “تأكد اليوم بالكامل ان العقوبات الأحادية غير شرعية وأن تداعياتها وآثارها المدمرة ساهمت في المزيد من استفحال الأزمات الإنسانية وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في العديد من البلدان”، مؤكداً عدم فاعلية الاستثناءات الإنسانية التي يتم تضمينها للعقوبات لأنها لا يمكن أن تمحو الطبيعة غير الإنسانية وغير القانونية لهذه العقوبات.

بدوره قال المقرر الخاص بشأن تداعيات الإجراءات القسرية الأحادية على حقوق الإنسان ألتا دوهان: إن فرض العقوبات الأحادية يمكن أن يتمخض عن خرق المبادئ الأساسية لحقوق الانسان.

وتحدث مندوبو دول أعضاء بالأمم المتحدة وكذلك مندوبو مؤسسات المجتمع المدني للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان وسلطوا الضوء على التداعيات التي تفرزها العقوبات الأحادية على الواقع الإنساني وأداء المنظمات الإنسانية.

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