في شهر رمضان.. (المقطعة) سيدة الأكلات الشعبية بدرعا

درعا-سانا

تتعدد أنواع المأكولات التراثية على المائدة الحورانية في الشهر المبارك ولا سيما مأكولات البياض، والتي ترمز للتفاؤل بالخير بحلول شهر رمضان المبارك.

وتعد أكلة “المقطعة” واحدة من أبرز المأكولات التراثية في المطبخ الحوراني وأقلها تكلفة، فضلاً عن غناها بالمعادن والعناصر ذات القيمة الغذائية الكبيرة.

المتخصصة في مجال التراث اللامادي بدرعا مهيبة سميط أوضحت في تصريح لسانا أن طبق “المقطعة” يتكون من الحمص والعدس والعجين واللبن أو الجميد، وجميع مكوناتها تنتج محلياً في سهل حوران، مبينة أن المقطعة أكلة سهلة التحضير وسريعة الإعداد.

وعن مراحلها، قالت سميط: إنه يتم تحضير العجين أولا من الماء والطحين وبعض التوابل والملح ويترك بعضاً من الوقت وبعدها تقطع العجينة إلى رقائق صغيرة جداً، وفي هذه الأثناء يتم سلق العدس والحمص، ومن ثم يحضر اللبن ويوضع على النار مع التحريك المستمر له حتى الغليان، وبعدها تطهى شرائح العجين مع العدس والحمص في اللبن، وتغلى جميع المكونات حتى تنضج مدة لاتتجاوز العشرين دقيقة.

ولفتت إلى أن بعض السيدات تضيف أحد أنواع اللحوم من دجاج أو لحوم حمراء حسب الرغبة.

وأشارت سميط إلى أن المقطعة تشكل سلسلة من سلاسل الامتداد الثقافي جنباً إلى جنب مع أكلات الفطاير والمليحي والفريكة التي تتفرد منطقة حوران بإعدادها.

وبينت سميط أنه على الرغم من كون هذه الأكلة التراثية تصنف من الأكلات المهددة بالانقراض، لذا فإننا معنيون بتقديمها للعلن كأحد الموروثات الشعبية اللامادية التي تحتاج للتوثيق.

ليلى حسين