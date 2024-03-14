الصين: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتنا في الخارج

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها في الخارج.

ورداً على قيام مجلس النواب الأميركي بإقرار مشروع قانون يجبر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: “إن القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية”.

وأضاف وينبين: “حين يرى شخص ما شيئاً جيداً لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد”.

بدوره أشار متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق بأغلبية كبيرة أمس على مشروع قانون لحظر تطبيق “تيك توك” إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.

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