بوتين يدعو المواطنين الروس للتصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصير روسيا لا يحدده إلا أبناؤها، داعياً جميع المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أيام الـ 15 والـ 16 والـ 17 من الشهر الجاري، مشدداً على أن لكل صوت قيمة وأهمية.

وفي خطاب إلى الشعب الروسي قبل الانتخابات الرئاسية، قال بوتين: “من الضروري تأكيد وحدتنا وتصميمنا على المضي قدماً معاً، حيث إن كل صوت من أصواتكم له قيمة وأهمية لذا أحثكم على ممارسة حقكم في التصويت خلال الأيام الثلاثة المقبلة”.

وأضاف بوتين: إن “مراكز الاقتراع ستكون مفتوحة في كل مدينة وبلدة وقرية”، مشيراً إلى أن مواطني البلاد لا يتعين عليهم الإدلاء بأصواتهم فحسب، بل يجب أن يعلنوا بحزم إرادتهم وتطلعاتهم ومشاركتهم الشخصية في مواصلة تنمية روسيا لأن الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية الروسية في الـ 17 من آذار الجاري، لكن لجنة الانتخابات المركزية قررت أن يكون التصويت لثلاثة أيام في الـ 15 والـ 16 والـ 17 من آذار الجاري، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر لثلاثة أيام.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهم ليونيد سلوتسكي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب الناس الجدد، ونيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc