نصر الله: صمود المقاومة في غزة أذهل العالم

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أقرب إلى المعجزة إذ أذهلت العالم بشجاعتها وصلابتها وتماسك شعبها، مشدداً على أن جبهات المساندة والإسناد لغزة في لبنان والعراق واليمن مكمّلة لها وتقوم بدورها للرد على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وسط صمت العالم.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة: “واحدة من علامات النصر للمقاومة والهزيمة للعدو إعلانه أن أكبر هدف له هو القضاء على المقاومة، وهم الآن يفاوضون المقاومة عبر الوساطة”.

وأشار نصر الله إلى أن المقاومة اللبنانية تؤدي واجبها وتقوم بدورها بشكل كامل في معركة “طوفان الأقصى” حيث يعلو صراخ المستوطنين جراء عمليات المقاومة، وقال “نؤكد من جبهتنا اللبنانية وقوفنا إلى جانب مقاومة وأهل غزة، وأن القرار لكم، وجبهة المساندة ستبقى في موقع المساندة أياً كان الوقت لافتاً إلى أن العدو اليوم مستنزف ويتكتم على خسائره الكبيرة.

وأدان نصر الله النفاق الأميركي ولاسيما حول الشأن الإنساني في قطاع غزة محملاً الإدارة الأمريكية مسؤولية العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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