المارديني يبحث مع منظمة أممية آفاق التعاون التربوي

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع رئيسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالوكالة ماريا ستافربولو آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما في مجال دعم برامج العملية التعليمية المتعلقة بتعويض الفاقد التعليمي والدعم النفسي الاجتماعي.

واستعرض الوزير المارديني خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق جهود وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي وتشجيع الطلاب للعودة إلى المدرسة وتأهيل المدارس وخاصة بعد الزلزال الذي حصل العام الماضي، لافتاً إلى أهمية التنسيق لتطوير التعاون في المجالات التربوية المختلفة.

وأشارت ستافربولو إلى خطة العمل التي جرى العمل عليها سابقاً مع وزارة التربية وخاصة ما يتعلق بالتدريب وتأهيل عدد من المدارس المتضررة بالزلزال، وتعويض الفاقد التعليمي، مبينة ضرورة تعزيز التعاون بما يلبي الاحتياجات التربوية.

رحاب علي

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