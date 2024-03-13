ورشة عمل لمناقشة النظام الجديد لعقود المنظمات غير الحكومية

دمشق-سانا

أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة عمل حول مناقشة نظام عقود الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف لتعزيز عمل المنظمات غير الحكومية.

وشارك في الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية في سورية، وتركزت محاورها حول مناقشة آليات العمل في النظام الجديد ووسائل الاتصال فيه التي تمنح مرونة وسرعة تسهم في تقليص المدد الزمنية المعتمدة في معاملات المنظمات.

وأكد عدد من ممثلي المنظمات أن النظام الجديد للعقود كان حاجة ملحة بعد مضي خمسين عاماً على النظام القديم، مشيرين إلى أن النظام الجديد يواكب المرحلة الراهنة ويسهل آليات العمل، ويخفف من الصعوبات التي كانت تواجه المنظمات في معاملاتها في ظل تغير ظروف العمل.

واعتبروا أن النظام الجديد موسع ويتضمن الإجراءات اللازمة التي يجب أن تستخدمها المنظمات غير الحكومية بالنسبة للتعاقد مع الجهات الخارجية نتيجة التطورات والوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بين في كلمة له أن القرار جاء نتيجة للحوارات التي تم إجراؤها مع المنظمات غير الحكومية في مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن نظام العقود السابق كان يعيق العمل ويؤدي إلى ارتفاع التكلفة، إضافة لإشكاليات بأداء المنظمات غير الحكومية.

ولفت الوزير المنجد إلى أن عمل الوزارة يتركز بشكل أساسي على تعزيز عمل المنظمات غير الحكومية وتوسيع شرائح المستفيدين من الخدمات التي تقدمها، مؤكداً أهمية الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى النظام الجديد الذي يعتبر ضمن سلسلة إجراءات ستغير وجه وشكل المنظمات غير الحكومية في سورية.

مهند سليمان

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