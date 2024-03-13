سوسان يستعرض مع الرسي العلاقات الأخوية السورية السعودية وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية

الرياض-سانا

استعرض الدكتور أيمن سوسان سفير سورية في المملكة العربية السعودية مع الدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتعددة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء الذي تم اليوم في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، بما يخدم القضايا العادلة للأمة العربية والتصدي لنهج المعايير المزدوجة التي تحكم سياسات بعض الدول والتي تمت تعريتها من خلال مواقفها إزاء العدوان الإسرائيلي الوحشي وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc