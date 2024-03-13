البدء بتربية 51 رأساً من البقر.. مجمع مباقر مسكنة يعود للخدمة

حلب-سانا

ضمن إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وإعادة توطينها في ريف حلب الشرقي تم استثمار مجمع مباقر مسكنة وإعادته للخدمة بعد تأهيله وترميمه والبدء بتربية 51 رأساً من الأبقار والاستفادة من منتجاتها.

وبين مدير مجمع مباقر مسكنة المهندس تميم راجي علي في تصريح لمراسل سانا أن المجمع هو وحدة إنتاجية تتبع للمؤسسة العامة للمباقر ومنشأة رائدة في مجال إنتاج الحليب، ويتألف المجمع من خمس محطات تم العمل على إعادة تأهيل ثلاث منها، وتم إدخال قطيع مؤلف من 51 رأساً من البقر من الفئات المختلفة إلى المحطة الخامسة كنواة للبدء في العمل بالمنشأة، موضحاً أن أعمال تأهيل المحطة الرابعة في مراحلها الأخيرة والعمل جار لإعادة تأهيل المحطة الثالثة.

وأضاف: إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتشغيل وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من أدوية وأعلاف ومعدات مختلفة وسكن للعاملين، إضافة إلى الجرارات والشاحنات وآلات قص الحشيش، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الخامسة تبلغ 550 رأساً من الأبقار وسيتم استكمالها والوصول إليها وفق المخطط .

وقال: إن مساحة الأرض المخصصة للزراعة في المجمع تبلغ مساحتها 1475 هكتاراً، ويتم استثمارها حالياً من خلال زراعتها بالعلف الأخضر مثل الشوفان والقمح العلفي، حيث يقدم قسم منها كعلف أخضر، أما المحاصيل العلفية من شعير وذرة وقمح فهي مخصصة لتصنيع الأعلاف المركزة لتغذية القطيع، مشيراً إلى وضع خطة عمل لتطوير عمل المجمع تتضمن الاهتمام بالمواليد الجديدة والقطيع النامي ورفع إنتاج المبقرة من الحليب الخام.

وتحدث مراقب الإنتاج الحيواني إبراهيم السمعو عن آلية عمل المحلب في المحطة الخامسة، قائلا: إن المحلب يستوعب 32 رأساً، حيث يتم توزيع الأبقار على قسمين وتنظيفها وإجراء عمليات الحلب الآلية، ونقل الحليب إلى قسم التبريد تحضيراً لتسويقه.

وبين الطبيب البيطري مرتضى مخلوف أن آلية المعالجات البيطرية الوقائية للأبقار تتم من خلال إجراء التعقيمات والتحصينات الدورية للقطيع والعلاجي من خلال مراقبة سلامة الأبقار ضمن المحلب الآلي ومراقبة حالات الأمراض العامة وحالات الولادة الحديثة.

وبين المراقب الزراعي وسيم إسماعيل أن المساحة الإجمالية المخصصة للزراعة تبلغ 1475 هكتاراً تمت زراعتها بالمحاصيل العلفية ويتم حالياً التحضير لزراعة الذرة العلفية المخصصة لتصنيع مادة السيلاج الخاصة بالأبقار وكذلك زراعة الشعير وتتم عمليات مكافحة الأعشاب الضارة ومتابعة عمليات التسميد.

قصي رزوق

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