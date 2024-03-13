تدريب 18 سيدة على مهنة شك الخرز بالنول بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت الأمانة السورية للتنمية بالسويداء اليوم، بالتعاون مع مبادرة “معاً للاكتفاء الذاتي” البرنامج التدريبي لتأهيل متدربات على مهنة شك الخرز على النول لمساعدتهن باكتساب حرفة ودخول سوق العمل بأعمال ومشروعات متناهية الصغر.

وأشار رئيس اتحاد الحرفيين بالسويداء تيسير أبو ترابة في تصريح لمراسل سانا خلال حضوره اختتام البرنامج إلى أهمية هذه الدورات المجانية لإحداث تنمية في المجتمع وتحفيز النساء ضمن المنازل لإيجاد فرصة عمل ومصدر دخل وتحقيق استقرار في حياتهن.

بدوره قال المنسق في الأمانة السورية للتنمية بالسويداء سعيد كحل في تصريح مماثل: إن برنامج التأهيل جاء ضمن توجه الأمانة السورية لتمكين أفراد المجتمع اقتصادياً، وذلك عبر برنامج تدريبي استمر لمدة شهرين، وشمل 18 متدربة مع توفير جميع المستلزمات لهن من المواد الأساسية والتدريب المختص بالأعمال اليدوية.

من جهتها أشارت منسقة مبادرة “معاً للاكتفاء الذاتي” الدكتورة ربيعة زحلان نائب عميد كلية العلوم الرابعة بالسويداء إلى أنه تم إكساب المتدربات المعلومات والتدريبات الأساسية كخطوة أولى للانطلاق بمشروعاتهن الخاصة في هذا المجال، مبينة أن البرنامج التدريبي المنفذ بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية يندرج ضمن خطط المبادرة للتوسع بعملية التأهيل المهني وافتتاح مشاغل خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع أهدافها التنموية.

ولفتت المتدربتان الشقيقتان رشا وديما مونس إلى أن البرنامج التدريبي فسح المجال لهما للعمل كونهما ربتي منزل واكتسبتا عبره معلومات جديدة وخاصة مع وجود اهتمام لديهما بمجال الأعمال اليدوية.

وبينت المتدربة ريما أبو فخر أن عملية التدريب عززت ثقتها بنفسها وأعطتها الشجاعة للعمل بعد الحصول على معلومات قيمة فيما أبدت عفاف الجرماني سعادتها بالتدريب على التعامل مع النول وتأهيلها لتكون قادرة على العمل سواء ضمن المنزل أو في أي مشغل.

عمر الطويل

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