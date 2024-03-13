السورية للتجارة بطرطوس: تجهيز ألف سلة غذائية بأسعار منافسة

طرطوس-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة في طرطوس عن طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ 100 ألف ليرة سورية، والثانية بـ 158 ألف ليرة بسعر أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، وذلك ضمن منافذ بيع المؤسسة في مدينة طرطوس.

مدير فرع السورية للتجارة في طرطوس المهندس محمود صقر بين في تصريح لمراسل سانا أن السلة الأولى تتكون من مواد السكر والأرز والشاي والعدس وزيت دوار الشمس ورب البندورة، فيما تتضمن الثانية نفس مواد السلة الأولى، إضافة إلى كيلو رز طويل وفاصولياء حب وعدس مجروش.

وأشار صقر إلى أن السلتين متوافرتان في صالات طرطوس، الأولى والثانية والمشبكة والشاطئ والمشروع السادس، موضحاً أنه تم تجهيز 1000 سلة وسيتم تجهيز سلات غذائية أخرى بداية الأسبوع القادم وتوزيعها على صالات السورية في مدن صافيتا وبانياس والشيخ بدر والدريكيش.

وأكد صقر أنه تم تزويد صالات السورية للتجارة في طرطوس بأغلب المواد التموينية والغذائية التي تحتاجها الأسرة على وجبة الإفطار وكذلك التمور، والخضراوات.

ذوالفقار أبوغبرا

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