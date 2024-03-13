عمل جراحي نوعي ينقذ حياة مريضة في مشفى الباسل بطرطوس

طرطوس-سانا

أجرى فريق طبي في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس عملاً جراحياً نوعياً لإنقاذ حياة مريضة بعد مراجعتها للعيادة العصبية بأعراض صداع وغثيان.

وبين مدير الهيئة العامة للمشفى الدكتور إسكندر عمار أن المريضة ذات 29 عاماً راجعت العيادة العصبية بأعراض ارتفاع توتر داخل القحف (صداع وغثيان) دون علامات بؤرية أو أذية أعصاب قحفية وبالاستقصاء الإشعاعي تبين وجود آفة شاغلة للحيز (عرطلة) على مستوى الزاوية الجسرية المخيخية اليسرى تضغط على المخيخ وجذع الدماغ بشكل شديد.

وأضاف عمار: تم إجراء العمل الجراحي للمريضة تحت التخدير العام واستئصال الآفة بشكل كامل، وكان الفحص العصبي بعد الجراحة طبيعياً دون أذية الأعصاب، وتخرجت المريضة بعد الجراحة بخمسة أيام بحالة عصبية وعامة جيدة.

ونوه عمار بجهود طاقم العمل الجراحي الدكتور علي إبراهيم والدكتور سليمان العلي اختصاصي الجراحة العصبية، إضافة إلى جهود أطباء التخدير والأطباء المقيمين والكادر الفني والتمريضي في مشفى الباسل.

نجوى العلي

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