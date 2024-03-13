المكتب الإعلامي في غزة: المعابر البرية أفضل وسيلة لإيصال المساعدات

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن جهود المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب ضعيفة أمام الكارثة الإنسانية، مشدداً على ضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات براً.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس المكتب سلامة معروف قوله في تصريحات اليوم: “في ضوء الحديث عن انطلاق سفينة محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا القبرصي متوجهة لغزة، فإننا نؤكد حتى اللحظة ضعف جهود إغاثة شعبنا، وبقاءها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية، ولاسيما شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من 700 ألف شخص من حرب تجويع واضحة”.

وأضاف معروف: “بحسب ما تم الإعلان عنه، فإن حمولة السفينة لا تزيد على حمولة شاحنة أو شاحنتين، وستستغرق أياما ولا نعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة، فضلاً عن أنها ستخضع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال، والأجدر بالجميع الضغط عليه لإدخال قوافل المساعدات براً وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم أبو سالم أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون”.

وطالب معروف المجتمع الدولي بالتحرك عاجلاً وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعاً، لافتاً إلى أن أفضل وسيلة لذلك تفعيل عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال الآلاف من شاحنات المساعدات والإغاثة التي تتجمع قبالة معبر رفح ويرفض الاحتلال إدخالها ضارباً بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc