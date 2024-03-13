محكمة روسية تغرم شركة غوغل الأمريكية بـ 40 ألف دولار

موسكو-سانا

قضت محكمة روسية بتغريم شركة غوغل الأمريكية بمبلغ 4 ملايين روبل، أي ما يعادل نحو 40 ألف دولار، جراء انتهاكها القانون الروسي حول الرقابة الذاتية.

وجاء في بيان لمحكمة تاغانسكي في موسكو اليوم أنه تم إثبات عدم التزام شركة غوغل بتنفيذ الرقابة الذاتية واتخاذ تدابير لتقييد الوصول إلى الأنباء المنشورة في موقعها الاجتماعي.

وكانت المحاكم الروسية فرضت غرامات على شركة غوغل في السنوات الأخيرة بسبب مختلف الانتهاكات للقوانين الروسية، ومنها غرامة بمبلغ 800 ألف روبل في كانون الأول عام 2023.

يذكر أن القوانين الروسية حول الرقابة الذاتية والتكنولوجيا الإعلامية وحماية المعلومات أقرت عام 2021، وتفرض على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الالتزامات، ومنها فرض رقابة ذاتية وحذف الأنباء المحظورة في روسيا من مواقعها، وكذلك تقديم تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في هذا المجال.

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