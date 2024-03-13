لوبان: انضمام أوكرانيا إلى حلف (الناتو) يهدد بحرب عالمية نووية

باريس-سانا

حذرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب (التجمع الوطني) في فرنسا مارين لوبان من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف (الناتو) يهدد باندلاع حرب عالمية بين القوى النووية.

ونقل موقع RT عن لوبان قولها في تصريحات: إنه “من خلال دعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، تعمل الدول الغربية على زعزعة استقرار السياسة والأمن في أوروبا بشكل خطير”.

وأضافت: إن “انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي في الواقع إلى حالة حرب دائمة على حدودها مع روسيا، مع خطر التصعيد إلى صراع عالمي بمشاركة القوى النووية موسكو وحلف الناتو”.

وأكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن عدداً من السياسيين الأوروبيين غير المسؤولين يريدون تصعيد النزاع الأوكراني والارتقاء به إلى مستوى جديد، حيث إنه لم يعد صراعاً غير مباشر، بل صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

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