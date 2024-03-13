استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر ومتعمد تجاه طفل “13 عاما” ما أدى إلى استشهاده.

وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص صوب الطفل بشكل مباشر.

واستشهد مساء أمس شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار عليهما بشكل مباشر أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية شمال طولكرم.

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