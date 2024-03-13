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الأونروا: عدد ضحايا الأطفال في غزة يفوق عددهم على مدى أربعة أعوام من الحروب في العالم

2024-03-12

جنيف-سانا

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني اليوم أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب يفوق عددهم مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم.

وقال لازاريني في منشور له على منصة “إكس” اليوم كما نقلت وكالة فرانس برس: إنه “أمر مذهل، عدد الاطفال الذين أحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم”، واصفاً ما يجري في غزة بأنه “حرب على الأطفال.. حرب على طفولتهم ومستقبلهم”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الفاشي على قطاع غزة منذ 158 يوماً مرتكبة مئات المجازر بحق الفلسطينيين ما أدى إلى ارتقاء 31184 شهيداً منهم 12300 طفل فلسطيني، بينما سجلت إحصائيات الأمم المتحدة مقتل 2139 طفلاً في حروب حول العالم بين عامي 2019 و 2022.

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