المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في خمسة مواقع

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بالأسلحة الصاروخية مساء اليوم خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مقاتلو المقاومة العدو الإسرائيلي مساء اليوم في ‌‏ثكنة برانيت ‌‏وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.

وأعلنت المقاومة استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً ‏مباشرة.‌‏

وفي عمليتين منفصلتين أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها بصواريخ بركان ثكنة زرعيت و‌‏موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي وأصابتهما إصابةً مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم العدو الإسرائيلي في ثلاثة مواقع، الراهب وبركة ريشا وجل العلام وحققت فيها إصابات مباشرة.

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