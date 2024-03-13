الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة أثناء محاولتها اختراق حدود البلاد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولات الجماعات الإرهابية الأوكرانية مهاجمة الحدود الروسية بالقرب من مقاطعتي بيلغورود وكورسك وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم إنه بفضل الرد السريع والعمليات التي قامت بها الوحدات التي تؤمن حدود روسيا تم صد التشكيلات الإرهابية التابعة للنظام الأوكراني، موضحة أن القوات الأوكرانية خسرت 234 مسلحاً و7 دبابات و3 مدرعات أمريكية الصنع من طراز “برادلي” وناقلتي جند مدرعتين.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية لم تستطع انتهاك الحدود الروسية وتم القضاء عليها قبل وصولها، مشددة على أن أفراد الجيش الروسي صدوا جميع هجمات التشكيلات الإرهابية الأوكرانية. حيث تم تدميرها باستخدام الطيران التكتيكي العملياتي وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ومسيرات “لانسيت”.

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