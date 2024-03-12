قصة حضارة تحكيها خبايا الصخور… المغاور في القلمون بريف دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ميا يبحث مع الرواس التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى رجال الأعمال السوري العماني الثاني
2024-03-11
وزير الصناعة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون في القطاع الصناعي
2024-03-11
المقداد: دفاع قادة الغرب عن جرائم نتنياهو أظهرهم على حقيقتهم
2024-03-10
صباغ يلتقي عضو الجمعية الروسية الفيدرالية قسطنطين باسيوك
2024-03-10
الوزير جوخدار يبحث مع سفير أبخازيا بدمشق سبل تطوير علاقات التعاون الصناعي
2024-03-10
وزير الموارد المائية ونظيره العراقي يطلعان على واقع العمل في منشأة ضخ نبع بردى ومحطة معالجة الزبداني
2024-03-10
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة مشكلة الجفاف والتغيرات المناخية
2024-03-09
محليات
توزيع سلل غذائية ووجبات إفطار في حمص ضمن حملة (رمضان .. تشارك بالخير)
2024-03-12
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2024-03-12
مجلس الوزراء يناقش الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار المشروعات الصغيرة وإعداد بيئة عمل جاذبة ومبسطة تنهض بها
2024-03-12
المغاور في القلمون بريف دمشق … قصة حضارة تحكيها خبايا الصخور
2024-03-12
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نهاراً
2024-03-12
انهيار أجزاء من مبنى غير مأهول في الزبداني دون وقوع أضرار
2024-03-11
دورة تدريبية حول التعامل مع الكوارث لمتطوعي الهلال الأحمر في درعا
2024-03-11
رياضة
ضرغام رستم موهبة واعدة في رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ بالسويداء
2024-03-12
ذهبية وفضية لمنتخب السويداء ببطولة الجمهورية للقوة البدنية
2024-03-12
ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بعد فوزه على سلتا فيجو
2024-03-10
ميلان يصعد إلى المركز الثاني بتغلبه على إمبولي بهدف دون رد
2024-03-10
ليفربول ومانشستر سيتي يتعادلان لمصلحة آرسنال
2024-03-10
منتخب اللاذقية يتصدر ترتيب بطولة الجمهورية بالملاكمة للشباب
2024-03-10
ثلاث فضيات وبرونزية لجمباز السويداء في بطولة الجمهورية للنخبة
2024-03-10
اقتصاد
جمارك دمشق: مزاد علني على بضائع محجوزة في آذار الجاري
2024-03-12
اكتشاف عشرات المشكلات في إنتاج طائرات (بوينغ 737 ماكس) الأمريكية
2024-03-12
ضبط لحوم وأجبان منتهية الصلاحية بريف دمشق
2024-03-12
افتتاح مهرجان سوق الخير في مجمع أفاميا في اللاذقية
2024-03-11
الضرائب تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف العام الماضي 30 يوماً
2024-03-11
البيتكوين تحقق ارتفاعاً قياسياً تاريخياً
2024-03-11
سعر غرام الذهب ينخفض محلياً عشرة آلاف ليرة
2024-03-11
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السيسي جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك
السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف بفرعها بدمشق
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نهاراً
ميا يبحث مع الرواس التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى رجال الأعمال السوري العماني الثاني
قصة حضارة تحكيها خبايا الصخور… المغاور في القلمون بريف دمشق
2024-03-12
المغاور في القلمون بريف دمشق
2024-03-12
nagham
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توزيع سلل غذائية ووجبات إفطار في حمص ضمن حملة (رمضان .. تشارك بالخير)
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