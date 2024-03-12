توزيع سلل غذائية ووجبات إفطار في حمص ضمن حملة (رمضان .. تشارك بالخير)

حمص-سانا

انطلقت بحمص حملة “رمضان .. تشارك بالخير” التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والمحافظات والمنظمات غير الحكومية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إسماعيل خليل بين في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من الحملة توحيد جهود العمل الخيري في رمضان، حيث يتم في حمص توزيع وجبات الإفطار والسحور وسلل متنوعة طيلة الشهر الفضيل من إعداد مطابخ رمضانية تعود لأكثر من خمس عشرة جمعية بعضها لديه مطابخ خيرية مرخصة كالجمعية الخيرية الإسلامية ورعاية الطفل وشعاع الأمل، وجمعية البر والخدمات الاجتماعية، ويتم توزيع السلل وفقاً لقواعد بيانات للمسجلين في كل جمعية وللفئات الأكثر احتياجاً.

وذكر خليل أن جمعية كريم الخيرية وزعت في أول أيام الشهر الفضيل بإشراف المديرية 75 وجبة إفطار على الأحداث الموقوفين في مركز ملاحظة الأحداث الجانحين بحمص، ووزعت جمعية البر والخدمات الاجتماعية 67 سلة غذائية و22 وجبة إفطار.

ووفقاً لنائب رئيس مجلس إدارة جمعية صامدون رغم الجراح يوسف شدود يعمل فريق الأمهات بالجمعية ضمن الحملة على إعداد سكبة خير من وجبات فطور للأيتام والفقراء والمحتاجين يوميا من تبرعات أهل الخير ويقوم الفريق التطوعي بتوزيعها حيث تم توزيع 70 وجبة إفطار أمس واليوم يتم إعداد مثلها في مطبخ أمهات الشهداء والجرحى بمقر الجمعية.

تمام الحسن

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