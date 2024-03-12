المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثلاثة مواقع

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في ثلاثة مواقع، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‏استهدف ‏مقاتلونا العدو الإسرائيلي في موقع ‏الراهب بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة”، كما استهدفوا الأجهزة التجسسية للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة في موقعي بركة ريشا وجل العلام وأصابوهما إصابةً مباشرة.‌‏

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يواف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.

وفي سياق آخر، شنت طائرات العدو الإسرائيلي الحربية غارات جوية متفرقة ظهر اليوم على أطراف بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل وبلدة حولا ووادي برغز في قضاء حاصبيا في الجنوب، كما أطلقت صاروخين على أطراف منطقة الناقورة.

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