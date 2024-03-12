جمارك دمشق: مزاد علني على بضائع محجوزة في آذار الجاري

دمشق-سانا

أعلنت مديرية جمارك دمشق عن إجراء مزاد علني لبيع بضائع محجوزة مختلفة موجودة لدى أمانة جمارك دمشق، وذلك تمام الساعة الـ 11 في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة أيام (17-18-19-20) آذار الجاري.

وأوضحت المديرية في بيان لـ سانا أن البضائع المحجوزة تشمل “أجهزة كهربائية من “شاشات ومكيفات ومراوح وطباخات وغسالات وبرادات وأفران غاز” وخلاطات وأدوات مائدة ومطبخ ومستلزمات لزوم الزينة وإكسسوارات موبايل، وأقمشة مختلفة الأنواع وألبسة وتوابعها وأحذية وحقائب ونظارات وساعات يد وقفازات وأدوات تجميل وصحية وألعاب أطفال وبطاريات وكاميرات مراقبة وورق ورخام وقطع تبديل دراجات وسيارات ومعدات صناعية ودهانات وآلات دفع إلكتروني، وقطع تبديل مفاصل صناعية طبية”.

ولفتت المديرية إلى أن بإمكان الراغبين بالاشتراك بالمزاد مراجعتها، مصطحبين عدداً من الأوراق الثبوتية تتضمن طلب اشتراك مع الطوابع وصورة عن البطاقة الشخصية ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً، ووثيقة تتضمن تحديد الموطن المختار للمزاود في سورية وعلى مسؤوليته، وتعهداً من المزاود بألا يكون محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة وأن يسدد كامل قيمة البضاعة المشتراة خلال 48 ساعة وعلى مسؤوليته.

ووفقاً للبيان يمكن للمشتركين بالمزاد معاينة البضاعة قبل المزاد والتحقق منها.

وسيم العدوي

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