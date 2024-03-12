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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

2024-03-12

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً سديمياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وحاراً نسبياً نهاراً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية ليلاً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق24 / 6
المنطقة الجنوبية25 / 6
المرتفعات الجبلية17 / 3
المنطقة الوسطى24 / 7
المنطقة الساحلية24 / 14
المنطقة الشمالية20 / 8
منطقة الجزيرة20 / 9
المنطقة الشرقية25 / 10
منطقة البادية25 / 10

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